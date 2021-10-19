В Подмосковье должники расстреляли двоих мужчин

Молодые люди приехали забрать к работодателю долг по зарплате, однако, казалось бы, справедливая просьба обернулась стрельбой и избиениями. Один мужчина получил два огнестрельных ранения, второй — многочисленные переломы и ушибы. Но, полиция, как утверждает супруга пострадавшего, возбудила дело только за побои.

Пришли бить?

Об инциденте рассказала жена одного из братьев Дениса Мария Харитонова из села Лямцино, Домодедовского городского округа. По её словам, её деверь Данил работал на автосервисе, хозяин которого задолжал ему зарплату в 40 тысяч рублей.

"Дело в том, что его начальник в лице Романа Б. не отдавал заработанные за покраску машины 40 тыс. рублей, хотя клиент ранее уплатил всю сумму. Когда мы пришли к Роману, то он поднял на нас глаза и спросил: "Вы что пришли меня бить?". Мы рассмеялись и объяснили свои требования", — рассказала женщина информационному порталу Lifedd.

По словам Ларисы, разбираться поехали втроём: она, братья и ещё один знакомый читы Харитоновых. Начальник согласился перевести полсуммы, а половину пообещал в течение получаса. К тому времени в бокс приехал отец работодателя и завязалась потасовка.

"Мужчина пошёл в бокс. Прошло время и он вместе с сыном выбежали на нас с арматурами. Денис смог физическим путём отобрать у них палки, а я их быстренько спрятала", — вспоминает Харитонова.

Заключение врача

Кровавая баня

После случившегося девушка отвезла мужчин в баню, а сама поехала домой. Однако через некоторое время не смогла дозвониться никому из компании. Телефон мужа молчал. Харитонова не выдержала и сама отправилась на проверку и увидела "море" крови.

"Муж буквально умирал на полу, а его брат лежал с изуродованным лицом. Позже Денис рассказал, что к ним в баню приехал Роман с двумя кавказцами, один из которых начал стрелять в него из "сайги". Данила они сильно избили", — рассказала Харитонова.

Оказалось, что у Дениса прострелена лучевая артерия, у Данила сломаны челюсть в трёх местах, нос и глазница. По словам женщины, сейчас дело возбуждено только по факту избиения Данила, а супруг с "огнестрелами" проходит лишь свидетелем. Хозяева автосервиса пытались откупиться, но семья не согласилась на мировую.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.