Томич во время суда женился на пенсионерке, избившей его топором за неряшливость

Томский районный суд вынес условный приговор 67-летней пенсионерке, которая избила топором своего 38-летнего сожителя из-за отказа поддерживать чистоту в квартире. Во время судебного разбирательства мужчина заявил о желании жениться на подсудимой.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошёл в сентябре 2019 года. Парочка распивала алкоголь в компании знакомых, а затем отправилась в гости к мужчине. Пенсионерка началась ругать его за беспорядок в доме, однако не получила никакого ответа. Тогда она решила пойти на крайние меры.

"Женщина подошла сзади к увлечённо смотрящему телевизор мужчине и нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи", — сказано на сайте ведомства.

При этом пострадавший сначала пытался доказать, что получил травмы сам. Позже в ходе судебного разбирательства он женился на подсудимой и потребовал не лишать её свободы по уголовному делу. В итоге ей назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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