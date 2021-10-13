Пятерых полицейских задержали за разбой в Оренбуржье

Обстоятельства совершения сотрудниками правоохранительных органов разбойного нападения устанавливают в Оренбургской области.

Как сообщает СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 12 октября в городе Орске.

Как выяснили следователи, пятеро сотрудников батальона патрульно-постовой службы, используя свои табельные пистолеты, напали на горожанина возле торгово-развлекательного комплекса на проспекте Мира.

Сообщается, что на потерпевшего надели наручники, применили силу и похитили у него деньги.

В настоящее время подозреваемые в преступлении полицейские, младшему из которых 22 года, а старшему — 30 лет, задержаны. Следователи намерены ходатайствовать о заключении сотрудников ППС под стражу.

По факту совершенного в Орске преступления сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям

"Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия",

а также "Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств".

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.

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