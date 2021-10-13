Обстоятельства совершения сотрудниками правоохранительных органов разбойного нападения устанавливают в Оренбургской области.
Как сообщает СУ СКР региона, преступление было совершено вечером 12 октября в городе Орске.
Как выяснили следователи, пятеро сотрудников батальона патрульно-постовой службы, используя свои табельные пистолеты, напали на горожанина возле торгово-развлекательного комплекса на проспекте Мира.
Сообщается, что на потерпевшего надели наручники, применили силу и похитили у него деньги.
В настоящее время подозреваемые в преступлении полицейские, младшему из которых 22 года, а старшему — 30 лет, задержаны. Следователи намерены ходатайствовать о заключении сотрудников ППС под стражу.
По факту совершенного в Орске преступления сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статьям
Следователи занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.