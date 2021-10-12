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Врачам, которых обвинили в продаже младенцев иностранцам, продлили арест

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Московским врачам-репродуктологам и руководителю организации NGC, которых обвиняют в продаже младенцев иностранцам, продлили арест. Об этом рассказал адвокат предполагаемых преступников Даниэль Готье.

Врачам, которых обвинили в продаже младенцев иностранцам, продлили арест

Специалисты клиники и её глава продолжат находиться в следственном изоляторе до 14 января этого года, заявил Готье. Он также добавил, что утверждённый судом срок — максимальный. По мнению адвоката, данное решение нельзя назвать законным и приемлемым.

"Мы будем обжаловать данное постановление о продлении в апелляционном порядке", — заявил Готье, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее в январе прошлого года в Московской области в квартире обнаружили четырёх младенцев, один из которых оказался умершим. Причиной летального исхода послужил синдром внезапной детской смерти. Правоохранители узнали, что малышей собирались передать за границу, их родили суррогатные матери. Тогда возбудили уголовное дело.

По данным Baza, иностранцы отдали по три миллиона рублей, чтобы получить ребёнка от суррогатной матери. Среди покупателей были высокопоставленные мировые чиновники. Они из-за возраста страдали от проблем с репродуктивной системой. Детей направили в приюты, они будут там до конца следственных действий.

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Аресты врачей и отказы родителям: что не так с суррогатным материнством в России? / Редакция
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
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