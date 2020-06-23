В одной из московских квартир на Аргуновоской улице обнаружены пятеро новорожденных детей. При младенцах нашли документы на китайском языке. На место пришла полиция, сообщает Telegram-канал Mash.
Младенцев отправили в больницу. За детьми присматривала няня-китаянка. Возраст найденных детей:
По факту происшествия СК Москвы возбудил уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
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