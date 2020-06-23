В Москве нашли пять младенцев, которых готовили на продажу

В одной из московских квартир на Аргуновоской улице обнаружены пятеро новорожденных детей. При младенцах нашли документы на китайском языке. На место пришла полиция, сообщает Telegram-канал Mash.

Младенцев отправили в больницу. За детьми присматривала няня-китаянка. Возраст найденных детей:

5 дней;

1 месяц;

3 месяца;

1 год;

2 года.

По факту происшествия СК Москвы возбудил уголовное дело. Следственные действия продолжаются.