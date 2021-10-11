Подозреваемого в смертельном отравлении арбузом отпустили под домашний арест

В Московском городском суде смягчили меру пресечения для сотрудника службы дезинфекции "Магнита" Антона Котова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смерти после отравления арбузом.

В сентябре мужчину арестовали на два месяца. Его заподозрили в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть бабушки и её внучки. Вместе с тем Котов отрицает свою вину, передает РИА Новости.

"Решение Пресненского суда Москвы изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал адвокат обвиняемого.

По предварительным данным, Котов проводил обработку от насекомых в магазине "Магнит". Нарушение правил дезинфекции могло стать причиной смерти двух человек, которые приобрели арбуз в магазине на улице Совхозной. После случившегося сотрудники "Магнита" изъяли всю партию с продажи. Сейчас торговая сеть проводит внутреннее расследование.

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