В Московском городском суде смягчили меру пресечения для сотрудника службы дезинфекции "Магнита" Антона Котова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смерти после отравления арбузом.
В сентябре мужчину арестовали на два месяца. Его заподозрили в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть бабушки и её внучки. Вместе с тем Котов отрицает свою вину, передает РИА Новости.
"Решение Пресненского суда Москвы изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал адвокат обвиняемого.
По предварительным данным, Котов проводил обработку от насекомых в магазине "Магнит". Нарушение правил дезинфекции могло стать причиной смерти двух человек, которые приобрели арбуз в магазине на улице Совхозной. После случившегося сотрудники "Магнита" изъяли всю партию с продажи. Сейчас торговая сеть проводит внутреннее расследование.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.