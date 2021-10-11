EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Травма Овечкина всерьёз обеспокоила врача
Бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 организовали в общественных местах Москвы
Евросоюз признал, что не обойдется без дополнительного российского газа из-за ЧС
Правозащитники: Франция стоит за нападениями в ЦАР
По делу о массовом отравлении спиртным в Оренбуржье задержали 14 человек
Татьяна Васильева рассказала о ссоре с Шифриным
Мэр Судака уходит в отставку по собственному желанию
Задержан подозреваемый в попытке поджечь здание правительства Мурманской области
Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме

Подозреваемого в смертельном отравлении арбузом отпустили под домашний арест

Происшествия

В Московском городском суде смягчили меру пресечения для сотрудника службы дезинфекции "Магнита" Антона Котова, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смерти после отравления арбузом.

Подозреваемого в смертельном отравлении арбузом отпустили под домашний арест

В сентябре мужчину арестовали на два месяца. Его заподозрили в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые повлекли смерть бабушки и её внучки. Вместе с тем Котов отрицает свою вину, передает РИА Новости.

"Решение Пресненского суда Москвы изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал адвокат обвиняемого.

По предварительным данным, Котов проводил обработку от насекомых в магазине "Магнит". Нарушение правил дезинфекции могло стать причиной смерти двух человек, которые приобрели арбуз в магазине на улице Совхозной. После случившегося сотрудники "Магнита" изъяли всю партию с продажи. Сейчас торговая сеть проводит внутреннее расследование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Возможно ли отравление после санобработки в магазинах
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Подозреваемого в смертельном отравлении арбузом отпустили под домашний арест
По делу о массовом отравлении спиртным в Оренбуржье задержали 14 человек
Татьяна Васильева рассказала о ссоре с Шифриным
Мэр Судака уходит в отставку по собственному желанию
Задержан подозреваемый в попытке поджечь здание правительства Мурманской области
Страшная находка: сумку с останками школьника обнаружили в Ленинградской области
Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме
В России создали единый список стимулирующих выплат для медиков
Роскачество обнаружило в наггетсах кишечную палочку и антибиотики
На Украине нашли дополнительные вещдоки по делу о покушении на Шефира
Популярное
Экономика и бизнес
Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?

Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.

Газовый кризис: стоит ли спасать Евросоюз против его воли?
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Российский шоу-бизнес
Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Происшествия
Авто с Собчак попало в ДТП со смертельным исходом
Игорь Буккер В ожидании локдауна полезно научиться стоять на одной ноге Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский "От винта!": выяснилось, что общего между мясорубкой и планетоходом Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Размер имеет значение: змеи пережили динозавров после падения метеорита Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга
Экономика и бизнес
Daily Mail: Байден вручил козырь Путину
Медведев: переговоры с Украиной не имеют смысла - там власть невменяемая
Политика. Новости и аналитика
Медведев: переговоры с Украиной не имеют смысла - там власть невменяемая
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников