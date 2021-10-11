Пожар произошёл в центральной районной больнице в Александровском муниципальном округе Ставропольского края 11 октября.
По информации регионального управления МЧС, сообщение о происшествии в больнице на улице Красноармейской в селе Александровском поступило к спасателям в 6.12.
Возгорание произошло в подсобном помещении на четвёртом этаже здания медучреждения. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали из здания ЦРБ 44 человека. Их разместили в соседних корпусах больницы.
Пожарным удалось справиться с огнём в 7.18. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в ночь на 5 октября пожар произошёл в одной из палат на первом этаже корпуса для больных коронавирусом инфекционной больницы в Кирове.
В результате ЧП погибли находившиеся в палате 66-летний и 82-летний пациенты. Предположительно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём одного из них.
По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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