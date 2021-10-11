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В ДТП с Собчак уже две жертвы. Водитель "Фольксвагена" рассказал об аварии

Происшествия

Сегодня ночью скончалась вторая пострадавшая в автоаварии, произошедшей 9 октября на дороге Адлер — Альпика Сервис.

В ДТП с Собчак уже две жертвы. Водитель "Фольксвагена" рассказал об аварии

Напомним, в автомобиле Mersedes, виновнике ДТП, при обгоне выскочившем на встречку, находилась телеведущая Ксения Собчак.

Об этом Пятому каналу сообщил источник в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В результате ДТП одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, а вторую доставили в больницу в тяжёлом состоянии. К сожалению, врачам не удалось спасти женщину. Кроме них, в больницу попал 28-летний водитель Volkswagen — он жив", — рассказал он корреспонденту телеканала.

Водитель "Фольксвагена" Роберт Гедян сейчас находится в больнице — у него раздроблена тазобедренная кость. Но он в состоянии рассказывать о произошедшем.

Первыми до молодого человека дозвонились корреспонденты Readovka. Им пострадавший в ДТП рассказал, что "ни Собчак, ни кто-либо из её окружения не связывался с ним и не предлагал помощи". Хотя сама Ксения Собчак не далее, как вчера, утверждала обратное.

Это противоречит тому, что рассказала сама телеведущая.

По cловам Роберта Гедяна, "скорая" прибыла на место аварии лишь спустя полчаса. Никто из пассажиров "Мерседеса" не пытался помочь пострадавшим. За ними почти сразу приехала другая машина, они подошли к ней на своих ногах.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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