Водитель авто, в котором ехала Собчак, рассказал об аварии

Ксения Собчак ехала в автомобиле "Мерседес", который попал в аварию. В ДТП погибла пассажирка "Фольксвагена", водитель и еще один пассажир получили травмы. Водитель машины признал свою вину и рассказал, как произошло столкновение.

Как сообщает Telegram-канал Baza, за рулём авто сидел водитель по имени Олег Цой. Он объяснил что вёз трёх пассажиров в аэропорт — двое девушек и одного мужчину. Цой подчеркнул, что пассажиры его не торопили.

На Краснополянском шоссе он выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Фольксваген" и отскочил в автобус МАЗ. В результате ДТП скончалась пассажирка "Фольксвагена", водитель и еще один пассажир пострадали.

Собчак вместе с помощницей отказались от медицинской помощи и отправились в аэропорт на другом такси.

Перед ДТП Ксения Собчак с Игорем Верником вели корпоратив, посвященный старту продаж дома-курорта "Сан-Сити".

В отношении водителя "Мерседеса" Олега Цоя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Сейчас мужчина на допросе. Свою вину Цой признал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.