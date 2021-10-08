Катамаран с людьми перевернулся в Тазовской губе

В пятницу, 8 октября, рано утром в Тазовской губе перевернулся катамаран, на котором находилось четыре человека.

В результате происшествия двое спаслись, один утонул, а один пропал без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Спасательная операция продолжается, силами экипажей судов и авиации ведутся поиски пропавшего человека.

Ведомство информирует, что Центральным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Также Новоуренгойской транспортной прокуратурой будет проведена проверка в сфере безопасности движения на водном транспорте.

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