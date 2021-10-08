В пятницу, 8 октября, рано утром в Тазовской губе перевернулся катамаран, на котором находилось четыре человека.
В результате происшествия двое спаслись, один утонул, а один пропал без вести, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Спасательная операция продолжается, силами экипажей судов и авиации ведутся поиски пропавшего человека.
Также Новоуренгойской транспортной прокуратурой будет проведена проверка в сфере безопасности движения на водном транспорте.
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