СКР: сбежавшего из подмосковного ИВС Мавриди задержали по наводке

Александра Мавриди, сбежавшего с четырьмя сокамерниками из ИВС в подмосковной Истре в августе 2021 года, удалось задержать в столичном Митино благодаря наводке бдительных граждан. Об этом рассказал замглавы первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

"Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехал следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения. … В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его", — цитирует сотрудника СКР РИА Новости.

По словам Руслана Юсупова, 13 сентября, когда Мавриди задержали, он прятался в заброшенной церкви. Собеседник агентства рассказал, что, помимо Митино, беглец скрывался под Лобней, в Красногорске, а также на заброшенной АЗС на одной из трасс.

Сотрудник СКР отметил большое число звонков от граждан по поводу Мавриди.

"Люди проявляют бдительность, и это замечательно. Несмотря на то, что звонков поступает много, и на это требуется много сил и средств, они в любом случае все отрабатываются", — сказал собеседник агентства.

Напомним, пятеро подсудимых сбежали из истринского ИВС 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена. Также установлено, что он держал в своей квартире в заложниках адвоката.

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