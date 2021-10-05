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СКР: сбежавшего из подмосковного ИВС Мавриди задержали по наводке

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Александра Мавриди, сбежавшего с четырьмя сокамерниками из ИВС в подмосковной Истре в августе 2021 года, удалось задержать в столичном Митино благодаря наводке бдительных граждан. Об этом рассказал замглавы первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.

СКР: сбежавшего из подмосковного ИВС Мавриди задержали по наводке

"Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехал следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения. … В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его", — цитирует сотрудника СКР РИА Новости.

По словам Руслана Юсупова, 13 сентября, когда Мавриди задержали, он прятался в заброшенной церкви. Собеседник агентства рассказал, что, помимо Митино, беглец скрывался под Лобней, в Красногорске, а также на заброшенной АЗС на одной из трасс.

Сотрудник СКР отметил большое число звонков от граждан по поводу Мавриди.

"Люди проявляют бдительность, и это замечательно. Несмотря на то, что звонков поступает много, и на это требуется много сил и средств, они в любом случае все отрабатываются", — сказал собеседник агентства.

Напомним, пятеро подсудимых сбежали из истринского ИВС 6 августа. Среди них был Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена. Также установлено, что он держал в своей квартире в заложниках адвоката.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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