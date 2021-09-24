По словам заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Альберта Хаджиева, специалисты смогут лишь ближе к ночи отправиться за телами погибших при катастрофе на Эльбрусе.
Известно, что на горе находятся трое погибших россиян. Все они получили серьёзные травмы и впоследствии скончались в ходе альпинистской экспедиции.
Одной участнице похода стало плохо. Когда девушка спускалась обратно вместе с гидом, то потеряла сознание и вскоре умерла.
Остальные альпинисты разделились на группы и устремились вниз, но двое из них не смогли выжить. Россияне подали сигнал бедствия, когда осознали, что не справятся с экстренной ситуацией самостоятельно. Профессиональные гиды, сопровождавшие участников группы, получили серьёзные обморожения.
Сейчас спасатели пережидают непогоду в хижине, которая находится на высоте 4,2 тысячи метров. Согласно прогнозу синоптиков, небольшое прояснение ожидается ближе к ночи, тогда сотрудники МЧС и отправятся в путь, передаёт ТАСС.
"Сейчас смысла идти нет", — отметил Альберт Хаджиев.
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