Спасатели только ближе к ночи смогут отправиться за телами погибших на Эльбрусе

По словам заместителя начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Альберта Хаджиева, специалисты смогут лишь ближе к ночи отправиться за телами погибших при катастрофе на Эльбрусе.

Известно, что на горе находятся трое погибших россиян. Все они получили серьёзные травмы и впоследствии скончались в ходе альпинистской экспедиции.

Группа направлялась вверх во время непогоды. В какой-то момент поднялась сильная метель, подул ветер со скоростью до 70 м/с, понизилась температура воздуха.

Одной участнице похода стало плохо. Когда девушка спускалась обратно вместе с гидом, то потеряла сознание и вскоре умерла.

Остальные альпинисты разделились на группы и устремились вниз, но двое из них не смогли выжить. Россияне подали сигнал бедствия, когда осознали, что не справятся с экстренной ситуацией самостоятельно. Профессиональные гиды, сопровождавшие участников группы, получили серьёзные обморожения.

Сейчас спасатели пережидают непогоду в хижине, которая находится на высоте 4,2 тысячи метров. Согласно прогнозу синоптиков, небольшое прояснение ожидается ближе к ночи, тогда сотрудники МЧС и отправятся в путь, передаёт ТАСС.

"Сейчас смысла идти нет", — отметил Альберт Хаджиев.

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