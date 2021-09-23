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Британский журналист прогулялся по Сочи в футболке с изображением геев

Происшествия

Британский журналист и директор по связям с общественностью команды "Астон Мартин" Мэтт Бишоп прилетел в Сочи и прогулялся по городу в футболке с изображением гомосексуалистов, чтобы "продвинуть толерантность".

Бишоп призвал приезжающих в Россию гостей помогать распространять в стране толерантность.

"Именно поэтому я сегодня приду в бар в этой майке", — написал он в Twitter и прикрепил фотографию футболки, на которой изображены журналист и его супруг.

Британец пообещал ответить любому, что посмеет его оскорбить.

Бишоп прилетел в Сочи, чтобы посетить пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формулы-1" — Гран-при России. Мероприятие пройдёт 26 сентября на трассе "Сочи Автодром".

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Сочи в предвкушении российского этапа "Формула-1"
Автор: Игорь Рябов
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