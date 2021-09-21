Лава проснувшегося на Канарах вулканах продолжает уничтожать всё на своём пути

Извержение вулкана, расположенный в национальном парке Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канары), начавшееся в воскресенье, до сих пор не прекратилось. Река раскалённой лавы течёт по склонам в сторону океана, уничтожая всё на своём пути.

Власти Канарских островов заявили, что "не ожидают никаких человеческих жертв", поскольку пять тысяч человек из зоны бедствия уже эвакуированы, а при необходимости другие местные жители и туристы — ещё порядка 5 тысяч человек — тоже будут оперативно вывезены".

"Но река лавы, вероятно, уничтожит все на своем пути к океану. На утро вторника расплавленная лава поглотила 100 жилых домов на острове. Мы не ожидаем нового извержения. Надеемся, что жертв среди людей не будет”, — сказал Анхель Виктор Торрес, глава правительства Канарских островов, в интервью радио SER.

Немезио Перес, научный координатор Института вулканологии Канарских островов, сообщил, что огненный поток лавы движется со скоростью 700 метров/час.

"Стена лавы высотой шесть метров "поглощает дома, инфраструктуру, посевы на своем пути к побережью”, — заявил Мариано Эрнандес, мэр Кабильдо, испанскому информационному агентству Efe.

Ла-Пальма-самый северо-западный из восьми крупных островов вулканического архипелага, простирающийся в Атлантику примерно на 100 километров к западу от побережья Марокко. Извержение открыло две трещины на расстоянии около 200 метров друг от друга, направив лаву на запад через крупный населенный пункт на острове.

Почти 200 испанских военнослужащих были развернуты на острове для оказания помощи в эвакуации, в то время как премьер-министр Педро Санчес отменил свою поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы посетить пострадавший район.