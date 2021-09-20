На Канарах после 50 лет сна проснулся вулкан. Власти эвакуируют 10 тысяч человек

В воскресенье на Ла-Пальме, одном из Испанских Канарских островов у атлантического побережья Африки, произошло извержение вулкана, поднявшего в воздух большие клубы серого дыма.

Перед этим, в субботу, на острове было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2. За ним последовали четыре подземных толчка в воскресенье утром, самый мощный, как сообщается, достиг 3,8 балла.

Опасаясь извержения и оползней, местные власти начали эвакуировать людей с ограниченной подвижностью и сельскохозяйственных животных из близлежащих районов в качестве меры предосторожности. Всего, по данным местных властей, из района извержения вулкана было вывезено более двух тысяч человек. Всего планируется эвакуация более десяти тысяч местных жителей и туристов.

"Поток расплавленной лавы повредил несколько домов в Эль-Пасо", — сообщил СМИ мэр города Серхио Родригес.

Видео в социальных сетях показывают, как раскаленная лава, двигаясь вниз по склону, пожирает дорогу.

Вулкан Тенегия последний раз просыпался на острове Пальма на Канарских островах осенью 1971 года. Тогда он извергался на протяжении трех недель.