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Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Пермском крае 21 сентября сделали Днём траура по погибшим в университете людям. По предварительным данным, Тимур Бекмансуров с помощью ружья убил шесть человек, также установили более 20 пострадавших.

Можно ли вычислить "колумбайнера", рассказал психотерапевт

По данным Telegram-канала SHOT, во время обыска в квартире предполагаемого преступника правоохранители обнаружили сейф, в котором Тимур хранил оружие и патроны. Он учился стрелять в специальном центре. Парень жил вместе с мамой, которая наверняка знала об увлечениях сына.

Генеральный директор МИЦ Выбор и врач-психиатр Сергей Нурисламов рассказал Pravda.Ru, как можно узнать, что твой близкий способен на массовое убийство в учебном заведении, а также объяснил, как вести себя с этой информацией.

Специалист назвал следующие признаки:

  • злопамятность;
  • депрессивные состояния;
  • человек не ценит не только чужую жизнь, но и свою;
  • жажда мести обидчикам и обществу;
  • возможные издевательства со стороны семьи или других людей;
  • шизоидные черты личности.

Также Сергей Нурисламов рассказал, что делать, если появились подозрения об ужасающих намерениях близкого человека:

"Сходить к психиатру. Может быть, у вас паранойя, если вам кажется. Если есть точная информация, тогда надо в правоохранительные органы".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Михайлов
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