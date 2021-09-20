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На борту самолёта "Уральских авиалинии" погибла женщина

Происшествия

Пилоты самолёта компании "Уральские авиалинии", путь которого был из Антальи в Екатеринбург, совершили посадку в Сочи, поскольку скончалась одна из пассажиров. Об этом рассказали представители организации.

На борту самолёта "Уральских авиалинии" погибла женщина

По данным пресс-службы "Уральских авиалиний", посадку в аэропорту организовали, чтобы медики смогли помочь женщине, которой стало плохо, но она умерла до приземления самолёта. Погибшая — уроженка Курагана. Ей было 62 года.

Также представители компании добавили, что сотрудники и врач-пассажир пытались спасти женщину, но не смогли.

"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", — отметили в пресс-службе в беседе с журналистами ТАСС.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе при падении самолёта в болото погибли владелец судна Борис Полев и его жена. Пилот пытался совершить посадку несколько раз, после чего не справился с управлением.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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