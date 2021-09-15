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Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции

Происшествия

Бывший высокопоставленный израильский чиновник Хаим Герон погиб в авиакатастрофе недалеко от греческого острова Самос. Он был одним из свидетелей продолжающегося процесса по делу о коррупции экс-премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Свидетель обвинения по делу Нетаньяху погиб в авиакатастрофе в Греции

Легкий самолет, на борту которого находились Герон и его жена Эстер, упал в море недалеко от аэропорта Самоса. 69-летний экс-чиновник, который раньше занимал должность заместителя генерального директора по инженерным вопросам и лицензированию в Министерстве связи Израиля, и его жена были единственными пассажирами самолета.

Тела жертв нашли через несколько часов после крушения сотрудники греческой береговой охраной, которая обыскала район с помощью лодок и водолазов. 

“Мы извлекли два тела с места, - сообщил агентству Рейтер представитель береговой охраны. - Самолет разбился примерно в миле (чуть больше полутора км) к югу от аэропорта”.

Министерство иностранных дел Израиля уже подтвердило личности жертв, добавив, что оно работает над тем, чтобы вернуть их тела в Израиль для захоронения.

Греческий совет по расследованию авиационных происшествий начал расследование причин авиакатастрофы во вторник. Известно, что связь с самолетом Герона была потеряна незадолго до того, как он должен был приземлиться в аэропорту Самоса. Сообщается, что в момент крушения в этом районе было слышно несколько взрывов.

“Местный рыбак сказал, что произошел громкий взрыв, за которым последовал меньший”, - сказал AFP глава совета Иоаннис Кондилис.

В то время как греческие СМИ сообщили, что самолет, по-видимому, был технически неисправен. Официального сообщения о том, что стало причиной инцидента, пока нет.

  • Герон был в числе более 300 свидетелей обвинения на процессе по делу о коррупции бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обвиняется в коррупции, мошенничестве и нарушении общественного доверия.

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Автор: Ольга Лебедева
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