При падении самолета в болото в ХМАО погибли супруги

На бору самолета, упавшего в болото в Ханты-Мансийском автономном округе, находился владелец самолета и его супруга.

Гидросамолет принадлежал местному бизнесмену Борису Полевому, который находился на борту вместе со своей супругой. Согласно оперативным данным, оба пассажира погибли.

"Пилот пытался совершить посадку дважды, а при третьей попытке он не справился с управлением и воздушное судно упало в болото", — сообщил РЕН-ТВ собеседник, знакомый с ситуацией.

По данным МЧС региона, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействовано 20 человек личного состава и шесть единиц спецтехники, включая болотоход.

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