"Хочу убивать": российская школьница сбежала из дома, оставив жуткую записку

Сбежавшая из дома 10-летняя россиянка оставила жуткую записку для родственников. В послании школьница из Москвы сообщила о желании "убивать".

Девочка также написала, что близкие вряд ли когда-нибудь примут её жестокость. Кроме того, она заявила о намерении жить самостоятельно.

Когда родители обнаружили записку, школьница уже пропала, пишет "Московский комсомолец".

"Я хочу жить своей жизнью. Есть ещё одна причина — я хочу убивать, но и вы, и общество не поймёте и назовёте меня психом, так что пока", — сказано в послании ребёнка.

Пользователи соцсетей шокированы, что такое могла написать 10-летняя девочка. По их мнению, школьнице и её родителям требуется помощь психотерапевта.

Через некоторое время подростка нашли в одном из торговых центров столицы. Оказалось, что девочка не хотела навсегда уходить из дома, а просто пыталась привлечь к себе внимание взрослых людей.

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