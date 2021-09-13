Полицейские разыскивают педофила в Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские начали искать подозреваемого в нападении на 12-летнего и 7-летнего мальчиков. По предварительной информации, взрослый мужчина совершил над ними действия сексуального характера.

Инцидент произошёл около коррекционной школы № 7 Искитима. Старший ребёнок сильно испугался и забежал в ближайший магазин. Он рассказал продавцу, что в городе орудует педофил. Женщина сразу же позвонила в полицию. Горожане, которые в тот момент пришли за покупками, отмечают, что мальчика трясло от страха.

"Муж пошёл в магазин и там обо всём услышал. Говорит, мальчиков изнасиловали прямо в кустах", — приводит портал "Весь Искитим" слова местной жительницы.

При этом установлено, что школьники звали на помощь, однако никто не отозвался. Полицейские запустили проверку. Сейчас они работают с пострадавшими детьми и их родителями.

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