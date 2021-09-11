Взрыв газа под Ельцом: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Липецкой области возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа в посёлке Солидарность Елецкого района.

По данным пресс-службы регионального СК, дело возбуждено по статье 238 Уголовного кодекса: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Правоохранители, в том числе криминалисты, работают на месте трагедии: изучают детали произошедшего и устанавливают точные причины взрыва.

Детонация газовоздушной смеси произошла в двухэтажном многоквартирном доме 11 сентября после полуночи. В результате происшествия рухнули стена и межэтажное перекрытие, под завалами оказались нескольких человек. По последним данным сообщается о семи пострадавших и двух погибших — взрослой женщине и 11-летней девочке.

Напомним, утром 8 сентября, в подмосковном Ногинске также произошёл взрыв бытового газа в девятиэтажном доме. Погибли семь человек.

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