Воспитанники детсада Краснодара побили своего одногруппника

Следственное управление Краснодарского края заинтересовалось сообщением в соцсетях об избиении воспитанниками детского сада своего одногруппника. Об этом сообщили в ведомстве региона.

Согласно опубликованному в соцсетях видео, воспитанник частного детского сада, расположенного по улице Демьяна Красюка в городе Краснодар, поколотил своего одногруппника, повалил на землю и бегал по нему, лежащему на траве.

"В средствах массовой информации были опубликованы сведения о причинении малолетнему мальчику телесных повреждений в одном из частных детских садов города. Организована доследственная проверка, в ходе которой качеству услуг детского сада будет дана оценка", — отметили в ведомстве.

При этом, в детском саду не сообщил маме пострадавшего мальчика о его избиении, женщина узнала об инциденте из Интернета, следует из сообщения.

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