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Тело погибшего на учениях главы МЧС РФ Зиничева спецрейсом доставят в Москву

Происшествия

Тело руководителя МЧС РФ Евгения Зиничева, который погиб, сорвавшись со скалы на учениях в Норильске, доставят в Москву спецрейсом.

Тело погибшего на учениях главы МЧС РФ Зиничева спецрейсом доставят в Москву

Как сообщил источник РИА Новости, самолёт с телом главы ведомства вылетел в столицу. При этом пока не уточняется, когда состоятся похороны Зиничева.

  • Ранее в МЧС России подтвердили факт гибели министра. В официальном сообщении отмечается, что 55-летний Евгений Зиничев пытался спасти упавшего с горы кинорежиссёра Александра Мельникова. Он кинулся в воду, но разбился о выступавший камень.

Лидеры мировых держав продолжают выражать соболезнования в связи с его трагической гибелью.

Напомним, Зиничев стал министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий в 2018 году. Недавно ему присвоили почётное звание "Генерал армии". Глава МЧС был женат, имел сына и двух внучек.

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Автор: Юлия Миленина
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