В Иркутской области зафиксировали землетрясение магнитудой 7,6 баллов

В Иркутской области сегодня в 10:47 прошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов. По данным МЧС региона разрушения пока не зафиксировали, пострадавших нет.

В Иркутске землетрясение чувствовалось на три-четыре балла. Об этом рассказала журналистам РИА Новости Елена Кобелева, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы.

Местные жители запустили в Instagram флешмоб с люстрами, которые тряслись из-за подземных толчков даже в многоэтажных домах.

Кроме того, в социальных сетях писали, что видели, как тряслись зеркала, а также испытывали неприятные ощущения. Вместе с этим, некоторые горожане не заметили землетрясение и удивились роликам в Сети.

"Это что так долго трясло, что даже успели снять? Я ничего не чувствовала", — написала @levshina_anna59.

Напомним, что это не первое землетрясение, которое почувствовали жители Иркутска. 12 января горожане столкнулись с толчками, которые ощущались в четыре-пять баллов. Сейсмологи заявляли, что у этого землетрясения установили интенсивность в 8,7 баллов.

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