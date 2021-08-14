В регионе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Специалисты NWS объявили об угрозе цунами.
"Землетрясение… магнитудой 7,2 произошло в регионе Гаити… На основе имеющихся данных… прогнозируем опасные волны цунами", — говорится в заявлении NWS.
Ранее эксперты американской Геологической службы (USGS) сообщили, что магнитуда землетрясения составила 7.
Ранее Pravda. Ru писала о том, что после серии мощных землетрясений в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане возникла угроза цунами.
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