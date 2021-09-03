Минюст признал ещё четыре организации СМИ-иноагентами

Министерство юстиции РФ внесло четыре организации в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Эти юрлица созданы сотрудниками средств массовой информации, которые ранее были включены в этот самый перечень.

Минюст внёс в реестр иноагентов ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*.

Эти организации создали россияне, которые ранее были внесены в реестр.

Максим Гликин * открыл ООО "Альтаир 2021"*, Илья Рождественский* - ООО "Вега 2021"*, Юлия Ярош* - ООО "Главный редактор 2021"*, а также Софья Гройсман*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Пётр Маняхин* и Ольга Чуракова* - ООО "Ромашки монолит"*.

Все они ранее были включены в тот же самый реестр.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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