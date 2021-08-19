Житель ЕАО забыл на улице чемодан с 15 млн рублей

В Еврейской автономной области (ЕАО) предприниматель уехал в командировку и забыл забрать чемодан, который остался стоять на одной из улиц Биробиджана. В течение нескольких часов пластиковый кофр стоял во дворе. Жителям дома предмет показался подозрительным, и они вызвали полицейских.

Правоохранители открыли чемодан и обнаружили там личные вещи и 15 миллионов рублей наличными. Владелец багажа оставил его возле автомобиля, отвлекся на звонок и уехал, оставив миллионы на улице.

Соседи обратили внимание на пластиковый кофр, который несколько часов простоял на стоянке около дома. Владелец чемодана обнаружил пропажу и позвонил супруге, которая выглянула в окно и заметила, что во дворе стоят полицейские.

Оказалось, что бизнесмен торопился в командировку и забыл кофр. Его вызвали в отделение МВД, где передали ему потерянное имущество. Он поблагодарил сотрудников полиции.

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