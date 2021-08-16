Более 1000 парашютистов задействовали в тушении лесных пожаров в Якутии

Более 1000 парашютистов-десантников ФБУ "Авиалесоохрана" задействовали в тушении лесных пожаров в Якутии.

Как сообщает пресс-служба учреждения, группировка парашютистов-десантников из более чем десятка регионов страны участвует в ликвидации лесных пожаров в Якутии уже около двух месяцев.

За последнюю неделю с участием парашютистов потушено 66 пожаров общей площадью более 470 тысяч гектаров. В частности, в Горном районе ликвидирован лесной пожар площадью свыше 160 тысяч гектаров.

Сообщается, что основным способом борьбы с пожарами в Якутии является контролируемый встречный отжиг. В настоящее время парашютисты-десантники готовятся провести его на протяжении 18 километров в Чурапчинском районе.

Кроме того, часть парашютистов задействована в тушении вручную труднодоступных и удалённых пожаров. Для этого десантникам приходится проходить по тайге и заболоченным территориям около 10 км в день.

В сообщении говорится, что для помощи наземным силам в тушении лесных пожаров в Якутии самолёт Авиалесоохраны вызывает искусственные осадки, которые могут конкурировать с природными дождями.

Сегодня вызвать осадки планируется в районах пожаров в западной и центральной Якутии.

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