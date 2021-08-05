В Челябинской области гости парка встретили медведя и напугали его

В национальном парке "Таганай" пара туристов встретила медведя и напугала его. Он убежал под гору, а гости помчались вверх по склону. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

49-летняя женщина и 62-летний мужчина свернули с маркированной тропы и пошли к горе Шабаш, чтобы найти на ней остатки самолёта, который когда-то здесь разбился. На середине пути отдыхающие столкнулись с хозяином тайги. Все перепугались и разбежались.

Гости добрались до вершины и обратились в МЧС. Служба направила вызов охране парка. Её директор Павел Юмин рассказал, что никого не травмировали. Также он напомнил о правилах:

"Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной".

На горе туристы встретили медвежонка. Рядом могла быть его мама, тогда люди столкнулись бы с разъярённым хищником и погибли.

Национальный парк "Таганай" основан в 1991 году, находится в Челябинской области. В лесу живёт 25 медведей. Раньше они не встречались с гостями.

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