На данный момент в российских тюрьмах пребывают одиннадцать заключенных, которым спас жизнь введенный в 1997 году мораторий на смертную казнь. Тогда вместо высшей меры наказания их приговорили к 25 годам заключения, передают "Известия" со ссылкой на ФСИН.
В 1996 году в России в последний раз казнили человека, но потом еще в течение нескольких лет лиц, виновных в особо тяжких преступлениях, продолжали приговаривать к высшей мере. Таким образом, возникло более пятисот арестантов, которых после введения моратория отправили по колониям: кого-то на срок до 25 лет, кого-то на пожизненное заключение.
"Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений", — подчеркивают во ФСИН.
До введения нового постановления в Конституцию от 2 февраля 1999 года, по которому суды больше не имели права выносить санкции в виде смертной казни, к высшей мере были приговорено осужденных:
Так, в течение этих лет смертная казнь всё еще назначалась, но не приводилась в исполнение.
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