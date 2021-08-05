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Приговорённые к смертной казни в 90-х арестанты освободятся в 2021-2022 годах

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На данный момент в российских тюрьмах пребывают одиннадцать заключенных, которым спас жизнь введенный в 1997 году мораторий на смертную казнь. Тогда вместо высшей меры наказания их приговорили к 25 годам заключения, передают "Известия" со ссылкой на ФСИН.

Приговорённые к смертной казни в 90-х арестанты освободятся в 2021-2022 годах

В 1996 году в России в последний раз казнили человека, но потом еще в течение нескольких лет лиц, виновных в особо тяжких преступлениях, продолжали приговаривать к высшей мере. Таким образом, возникло более пятисот арестантов, которых после введения моратория отправили по колониям: кого-то на срок до 25 лет, кого-то на пожизненное заключение.

"Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений", — подчеркивают во ФСИН.

До введения нового постановления в Конституцию от 2 февраля 1999 года, по которому суды больше не имели права выносить санкции в виде смертной казни, к высшей мере были приговорено осужденных:

  • 1997 год — 106,
  • 1998 год — 116,
  • 1999 год — 18.

Так, в течение этих лет смертная казнь всё еще назначалась, но не приводилась в исполнение.

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ФСИН
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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