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Звезда фильма "Бригада" вышел из тюрьмы по УДО

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Судьба актёра Дмитрия Гуменецкого, сыгравшего Шмидта в популярном сериале "Бригада", сложилась трагично.

Звезда фильма "Бригада" вышел из тюрьмы по УДО

Непрофессиональный актёр, участник чеченских войн, был освобождён из колонии, где отбывал срок за хранение наркотиков.

В феврале в Рязани рассмотрели ходатайство заключённого. Гуменецкий в этот период находился в больнице 2 УФСИН по Рязанской области. Прокуратура одобрила его просьбу о досрочном освобождении.

Дмитрия Гуменецкого освободили из-за болезни. Он сразу отправился домой в Подмосковье.

Артист снимался не только в фильме "Бригада". Зрители могут помнить его по фильму "Бумер", "Нежный возраст" и "Цена жизни".

Гуменецкого задержали в 2015 году, когда в его гараже обнаружили синтетические наркотические вещества. Из сырья, найденного у актёра, можно было бы сделать почти семь тонн наркотиков.

В 2016 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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