Двое детей и девять взрослых пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

В Москве при столкновении автобуса и грузовика пострадали 11 человек.

По информации столичного департамента транспорта, авария случилась 4 августа около 12.30 на Боровском шоссе. Там столкнулись большегруз и автобус №750.

Как сообщили "Интерфаксу" в депздраве Москвы, в результате происшествия получили травмы двое детей и девять взрослых. Семерым пострадавшим потребовалась госпитализация. Состояние пяти из них расценивается как среднетяжелое, двоих — как тяжелое.

В результате инцидента на Боровском шоссе оказались перекрыты две полосы. Дептранс сообщил о восстановлении движения в районе ДТП после 15.00.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины аварии. В телеграм-канале столичного управления ГИБДД появилось сообщение, что водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением при перестроении.

В московском дептрансе причиной инцидента назвали необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Вместе с тем в департаменте отметили, что водитель попавшего в аварию автобуса имеет 30-летний стаж работы. Перед сменой он прошёл медосмотр.

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