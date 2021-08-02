Украинец осужден в РФ за попытку контрабанды деталей зенитно-ракетного комплекса

Гражданин Украины осужден в Республике Марий Эл по обвинению в попытке контрабанды деталей зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщает пресс-служба ФСБ РФ, сотрудники ведомства задержали мужчину с поличным при попытке контрабанды на Украину головок самонаведения ЗРК. Сообщается, что задержанный использовал в своей противоправной деятельности подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации.

В ходе расследования преступления силовики обнаружили документы, свидетельствующие о принадлежности обвиняемого к Службе безопасности Украины.

Суд признал мужчину виновным по статье "Приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники". Украинец приговорен к трем годам четырем месяцам колонии общего режима.

Ранее в Ростове-на-Дону были осуждены россиянин и гражданин Армении, обвинявшиеся в причастности к контрабанде на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300".

По данным ФСБ, злоумышленники собирали сведения о комплектующих ЗРС, а также передавали образцы этих изделий на Украину.

Россиянин проводил предпродажную подготовку оборудование, а гражданин Армении организовывал его контрабанду для компании "Укроборонпром".

Суд признал подельников виновными по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Гражданин РФ получил девять с половиной лет заключения, армянин — десять с половиной лет. Отбывать срок осужденные будут в колонии строгого режима.

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