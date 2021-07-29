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ФСБ сообщила об уничтожении двух сторонников ИГ* в Тюмени

Происшествия

Двое членов законспирированной ячейки сторонников "Исламского государства" (организация запрещена в России) ликвидированы ФСБ в Тюмени.

ФСБ сообщила об уничтожении двух сторонников ИГ* в Тюмени

По информации ведомства, в ночь на 29 июля сотрудники ФСБ попытались задержать главаря ячейки и его сообщника, когда те пришли к оборудованному ими тайнику на окраине города. Сообщается, что злоумышленники оказали силовикам вооруженное сопротивление и были уничтожены.

Среди правоохранителей никто не пострадал. При осмотре места происшествия и во время обысков по месту жительства членов ячейки сотрудники ФСБ обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, а также религиозную литературу.

По данным ФСБ, в состав группы, деятельность которой пресечена в Тюмени, входили граждане одной из республик центрально-азиатского региона. Члены ячейки планировали теракты на объектах массового пребывания людей.

В связи с выявлением ячейки террористической организации возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к теракту", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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Как вербуют в Исламское государство
Автор: Владимир Васютченко
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