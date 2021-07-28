В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек

Министр лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли через Twitter опубликовал информацию о пострадавших, из-за лесных пожаров в курортном городе Анталья.

Точная цифра на данный момент составляет 53 человека. Среди них экипаж пожарной машины, перевернувшейся в ходе тушения.

На тревожные вести из популярного у российских туристов места отдыха быстро отреагировали в "Ростуризме". На официальном сайте ведомства появилось сообщение, в котором россиянам, которые сейчас находятся в Анталье, порекомендовали воздержаться от прогулок вне территории отелей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.