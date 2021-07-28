В Ростовской области на подростка завели уголовное дело после смертельного ДТП

В Ростовской области 16-летний житель Калмыкии стал фигурантом уголовного дела из-за устроенного им смертельного ДТП.

По информации областного СУ СКР, подростка подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло гибель человека.

Инцидент произошёл ночью, 23 июля 2021 года, на дороге станица Егорлыкская — Сальск. Там столкнулись Skoda Octavia, которой управлял подозреваемый, и Lada Largus.

В областном управлении МВД сообщили, что подросток, который, по версии следствия, был пьян, стащил ключи от иномарки у родителей, пока те спали, и поехал кататься. На дороге несовершеннолетний разогнался, не справился с управлением на скорости и выехал на "встречку", по которой в это время двигался Largus.

В результате последовавшего столкновения находившийся за рулем Lada 46-летний житель Дагестана погиб. Подозреваемого с травмами госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства аварии. Правоохранители призывают родителей контролировать поведение своих детей вне дома и напоминать им о правилах безопасного поведения на дороге. Кроме того, в ГИБДД отмечают, что за передачу управления транспортом человеку, который не имеет водительских прав, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

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