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Мошенники придумали "схему с мессенджерами": как пытаются обмануть россиян

Происшествия » Парад мошенников

Новую и весьма продуманную схему обмана приготовили для доверчивых россиян: она связана с популярными мессенджерами. Путём хитрых манипуляций злоумышленники стараются выманить у человека данные банковской карты.

Мошенник
 

"Развод" новый, цели - старые

Подробности о схеме приводят в РИА "Новости" со ссылкой на экспертов "Сбербанка".

Выглядит мошеннический "аттракцион неслыханной щедрости" следующим образом: злоумышленники сообщают, что популярными мессенджерами организован конкурс с призовым фондом в долларах. По прикреплённым ссылкам человек попадает на сайт, где ему предлагается выбрать мессенджер, а также увидеть размер "выигрыша".

После того, как человек выбирает мессенджер, ему сообщают о попадании в "список лучших" и обещают перевод выигранных денег. Но вот незадача: "по закону" переводить выигрыш в валюте нельзя. А конвертация в рубли — это комиссия, которую "выигравшему" предлагается оплатить.

Мошенник
 

Именно для оплаты комиссии у "выигравшего" вежливо уточняют такие данные, как:

  • номер карты;
  • имя владельца карты;
  • срок действия карты;
  • код с обратной стороны карты;
  • код из присланного смс.

Естественно, доверчивый "победитель" остаётся не только без суммы "за комиссию", но и в перспективе — вообще без денег на карте.

"Об этом просят только мошенники"

"Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники.

Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически.

Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор", — напоминает зампред правления "Сбербанка" Станислав Кузнецов.

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Мошенники звонят по телефону / Я вижу у Вас есть кредитная карта.. /
Автор: Константин Шапров
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