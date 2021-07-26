Береги кредит смолоду? Юных держателей кредиток в России стало втрое больше

Владельцы кредитных карт в России становятся всё моложе. Эксперты утверждают, что в ближайшее время эта тенденция продолжит набирать обороты.

В первые шесть месяцев 2021 года за кредитными картами в банки обратилось почти втрое больше россиян в возрасте 18-20 лет, чем в аналогичном периоде прошедшего года. Банковские специалисты называют несколько причин такого "омоложения" держателей кредитных карт.

Пытаясь восстановить допандемийные объёмы кредитования, банки активизировали работу с клиентами в возрасте до 25 лет. С одной стороны, это то самое поколение "идеальных потребителей", которое считает заёмные деньги лёгким способом получить желаемое здесь и сейчас, пишут "Известия". С другой стороны:

"Во многом динамика роста связана с преподанным молодым людям прошлой весной "уроком" финграмотности, когда в период карантина им фактически приостановили выдачи займов. Они поняли важность формирования качественной кредитной истории, что можно сделать за счет небольших займов, которые банки охотнее одобряют заявителям с низким или нулевым рейтингом", — объяснил тенденцию директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Кроме того, эксперты уверены, что спрос на кредитки среди молодёжи будет только расти за счёт развития банковских экосистем и более раннего "финансового взросления". Но те, кому не хватает финансовой дисциплины, рискуют увязнуть в долгах.

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