80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам

Казахский танкер Altai незаконно доставил на Украину 80 тысяч тонн российской нефти.
Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Как следует из материала, размещенного на сайте ведомства, стоимость "подарка" — более двух миллиардов рублей.
По данным таможенников, танкер Altai выгрузил нефть в порту Южный под Одессой.
Центральная энергетическая таможня возбудила уголовное дело по статье контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере.
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