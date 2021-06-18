В затопленной Ялте погиб один человек

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил журналистам о погибшем в результате затопления Ялты. По предварительным данным, это мужчина 1995 года рождения. Его унесло грязевым потоком.

"В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком", — написал Крючков в Telegram.

В результате сильных ливней на востоке и юге Крыма затопленными оказались несколько населённых пунктов. Самая сложная ситуация в Керчи и Ялте.

На Ялту обрушилось 135 мм осадков. В последний раз такое наблюдалось в 1922 году. Как сообщала Pravda.Ru, дожди в Крыму прекратятся к утру воскресенья.

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