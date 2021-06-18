Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с Pravda.Ru рассказал о прогнозе погоды в Крыму. 17 и 18 июня в регионе наблюдаются сильные ливни, из-за чего произошло затопление Керчи, Ялты и других населённых пунктов полуострова.
По словам Вильфанда, сейчас в Крыму наблюдается уникальное явление, вызванное активным холодным фронтом и высокой скоростью конвекции воздушных масс. Всё это приводит к быстрой конденсации водяных паров и мощным осадкам.
Глава Гидрометцентра отметил, что погода нормализуется во второй половине дня субботы, 19 июня. О полной нормализации можно будет говорить утром в воскресенье.
"Еще сегодня условия для интенсивных осадков сохраняются. Но уже завтра во второй половине дня погода стабилизируется. Произойдет турбулентный момент воздушными массами, они придут примерно в однородное состояние, не будет этого фронтального раздела.
И можно уверенно говорить, что с воскресенья точно, со второй половины дня в субботу уже эти негативные последствия исчезнут", — заявил Вильфанд.
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