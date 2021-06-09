61-летний должник в Адлере застрелил двух судебных приставов

В Адлере 9 июня произошло убийство двух судебных приставов. Огонь по ним открыл 61-летний местный житель Вартан Кочиян.

По данным местных СМИ, трое приставов пришли в дом к Кочияну и выдали ему постановление о принудительном сносе дома. Хозяин в ответ открыл огонь.

Стрелял Кочиян из незарегистрированного ружья. Других пострадавших нет. Спустя несколько минут стрелок был задержан и доставлен в отдел полиции.

По предварительным данным, погибли 35-летний пристав Андраник Матевосян и его 36-летний коллега Альберт Иагозян.