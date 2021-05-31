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На Сахалине девочка в садике упала в чан с дезинфектором

Происшествия

В Ногликах на севере Сахалина произошло происшествие в детском садике "Берёзка". Полуторагодовалая девочка упала в чан с дезинфектором.

На Сахалине девочка в садике упала в чан с дезинфектором

Первую помощь девочке оказал медработник садика, затем её забрала скорая помощь. Принято решение перевезти ребёнка в областную больницу, сообщает ИА "Сахалин-Курилы".

Девочка была доставлена в районную больницу с синюшным кожным покровом. Предположительно ребёнок наглотался жидкости. Девочке проверят верхние дыхательные пути и желудок.

Следком организовал проверку детского садика. Мэр города сообщил, что были просмотрены камеры видеонаблюдения. Ребёнка на камерах не было видно около семи минут.

"По камерам видно, что дверь была открыта. Ребёнок выбегал и забегал обратно. В какой-то промежуток её на камерах не видно. Сложно сказать, что точно произошло. Каким-то образом ребёнок оказался в этом баке с веществом", — сказал Сергей Камелин.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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