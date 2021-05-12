В пресс-службе главы Татарстана рассказали о распространявшейся в соцсетях и мессенджерах недостоверной информации, с которой пришлось столкнуться властям после стрельбы в казанской гимназии № 175.
Условно весь массив недостоверной информации, появившейся в сетевом пространстве в первые же минуты после трагических событий в казанской гимназии № 175, можно разделить на три вида, пояснили в пресс-службе. Все эти случаи требуют проверки правоохранительными органами.
Первый тип можно назвать "субъективной информацией". Это, как правило, сообщения очевидцев событий, основанные на их собственных ощущениях, предположениях и домыслах. Такую информацию правоохранительные органы оперативно опровергали.
Второй тип — намеренные информационные вбросы. Такие сообщения, как правило, ставят целью возбудить нервозность, посеять панику. В частности, сообщалось о подобных ЧП в других школах Казани. На эту ложь правоохранители также реагировали оперативно.
"Ещё тиражировалось в соцсетях и в мессенджерах аудиосообщение такого содержания: "У меня знакомая работает на "скорой", она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов". Такие сообщения, конечно, пугали всех родителей в городе", — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.
С третьим типом недостоверной информации власти Татарстана столкнулись впервые. После стрельбы в гимназии сообщения угрожающего характера стал получать в сети тёзка стрелявшего — подростка перепутали с убийцей. Несмотря на оперативно данные разъяснения, подросток и его семья успели получить сильный стресс.
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