Фейками о стрельбе в школе займутся правоохранители Татарстана

В пресс-службе главы Татарстана рассказали о распространявшейся в соцсетях и мессенджерах недостоверной информации, с которой пришлось столкнуться властям после стрельбы в казанской гимназии № 175.

Условно весь массив недостоверной информации, появившейся в сетевом пространстве в первые же минуты после трагических событий в казанской гимназии № 175, можно разделить на три вида, пояснили в пресс-службе. Все эти случаи требуют проверки правоохранительными органами.

Первый тип можно назвать "субъективной информацией". Это, как правило, сообщения очевидцев событий, основанные на их собственных ощущениях, предположениях и домыслах. Такую информацию правоохранительные органы оперативно опровергали.

Второй тип — намеренные информационные вбросы. Такие сообщения, как правило, ставят целью возбудить нервозность, посеять панику. В частности, сообщалось о подобных ЧП в других школах Казани. На эту ложь правоохранители также реагировали оперативно.

"Ещё тиражировалось в соцсетях и в мессенджерах аудиосообщение такого содержания: "У меня знакомая работает на "скорой", она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов". Такие сообщения, конечно, пугали всех родителей в городе", — рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.

С третьим типом недостоверной информации власти Татарстана столкнулись впервые. После стрельбы в гимназии сообщения угрожающего характера стал получать в сети тёзка стрелявшего — подростка перепутали с убийцей. Несмотря на оперативно данные разъяснения, подросток и его семья успели получить сильный стресс.