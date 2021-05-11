В Крыму ликвидировали вооружённого боевика

Член международной террористической организации ранее был объявлен в розыск. При задержании он оказал вооружённое сопротивление.

Сотрудники крымского управления ФСБ провели во вторник, 11 мая, оперативно-боевое мероприятие при силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии. Правоохранители намеревались задержать террориста, ранее объявленного в розыск, однако боевик оказался вооружён.

"В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования "Городской округ Симферополь" подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооружённое сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В отношении подозреваемого, которым оказался 49-летний житель Симферополя, Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

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