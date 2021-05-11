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В Индии воды Ганга принесли к берегу десятки тел погибших от COVID

Происшествия

Власти города Чауса (Индия) сообщили об обнаружении более 40 тел на берегу реки Ганг. Предполагается, что где-то таким варварским способом избавляются от останков погибших от коронавируса.

 

"Раздутые и разлагающиеся, плавающие или застрявшие на берегу реки Ганг, все больше и больше трупов предполагаемых жертв covidarum-19 появились с понедельника в городе Чауса (штат Бихар, Индия)", — сообщает NDTV сегодня со ссылкой на местные власти.

Как следует из материала издания, первыми о страшной находке сообщили местные жители, увидевшие останки утром. Правда, очевидцы говорили о, как минимум, сотне мертвых тел.

"Они раздуты и были в воде не менее пяти-семи дней. Мы избавляемся от тел, но мы должны выяснить, откуда они берутся", — цитирует СМИ чиновника.

Власти считают, что трупы прибыли из штата Уттар-Прадеш и принадлежат жертвам коронавируса, родственники которых не смогли их сжечь или похоронить из-за нехватки места или ресурсов.

Кроме того, версия основывается на том, что в штате Бихар нет традиции бросать в реку останки погибших.

Жители населенных пунктов, прилегающих к месту происшествия, всерьёз обеспокоены разложением тел и последующим загрязнением воды.

"Люди в ужасе от риска заражения COVID. Мы должны похоронить тела. Пришел чиновник районной администрации и сказал, что заплатит 500 рупий (почти $7) за извлечение каждого трупа", — рассказал житель деревни.

 

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Трупы сжигают прямо на улице: Двойная мутация COVID-19 обнуляет Индию
Автор: Ольга Лебедева
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