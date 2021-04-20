Новосибирский националист получил шесть лет по шести статьям

В Новосибирске мужчина, обвиненный по шести статьям УК РФ, связанных с его националистической идеологией, приговорен к шести годам колонии.

Основной причиной его осуждение стало распространение в соцсетях материалов, оправдывающих террористическое противостояние государственным органам и правоохранителям. Психолого-лингвистическое исследование подтвердило призывы к терроризму.

Помимо этого, в жилище националиста были обнаружены патроны, холодное оружие и героин в большом количестве. Помимо лишения свободы, ему ограничили использование интернета на два года шесть месяцев.

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