К одной из школ Зеленограда была подкинута коробка со змеей. Опасный объект обнаружила собака кого-то из местных жителей.
По данным телеграм-канала Mash, пес стал сильно и тревожно лаять при виде странной коробки. Хозяева мудро не стали трогать последнюю сами, а вызвали спасателей. Те и обнаружили змею.
Теперь местные жители серьёзно опасаются, что она успела отложить яйца, из которых вылупятся другие рептилии. Ведь в окрестностях расположены также спортивная школа и детские секции.
В феврале сообщалось, как специалисты Росприроднадзора и Ленинградского зоопарка спасали брошенного хозяйкой тигрового питона.
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