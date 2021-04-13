В Зеленограде у школы нашли коробку со змеей

К одной из школ Зеленограда была подкинута коробка со змеей. Опасный объект обнаружила собака кого-то из местных жителей.

По данным телеграм-канала Mash, пес стал сильно и тревожно лаять при виде странной коробки. Хозяева мудро не стали трогать последнюю сами, а вызвали спасателей. Те и обнаружили змею.

Теперь местные жители серьёзно опасаются, что она успела отложить яйца, из которых вылупятся другие рептилии. Ведь в окрестностях расположены также спортивная школа и детские секции.

В феврале сообщалось, как специалисты Росприроднадзора и Ленинградского зоопарка спасали брошенного хозяйкой тигрового питона.