Специалисты Росприроднадзора и Ленинградского зоопарка спасли брошенного хозяйкой тигрового питона.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в посёлке Назия.
"Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора вступилось за брошенного в квартире тигрового питона. В управление позвонили граждане, которые рассказали, что в поселке Назия в двухкомнатной квартире хозяин оставил питона", — цитирует агентство сообщение ведомства.
Известно, что питон находился один в квартире, которая была передана в собственность кредитной организации за невыполнение кредитных обязательств.
"Хозяйка покинула квартиру, оставив в ней своего питомца. С декабря 2020 года питона подкармливали местные жители. Также граждане пытались найти владелицу змеи, но попытки не увенчались успехом", — приводит агентство сообщение управления Росприроднадзора.
Отмечается, что животное принял Ленинградский зоопарк, сейчас питон находится на карантине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.