В Ленобласти специалисты спасли спасли брошенного хозяйкой питона

Специалисты Росприроднадзора и Ленинградского зоопарка спасли брошенного хозяйкой тигрового питона.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в посёлке Назия.

"Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора вступилось за брошенного в квартире тигрового питона. В управление позвонили граждане, которые рассказали, что в поселке Назия в двухкомнатной квартире хозяин оставил питона", — цитирует агентство сообщение ведомства.

Известно, что питон находился один в квартире, которая была передана в собственность кредитной организации за невыполнение кредитных обязательств.

"Хозяйка покинула квартиру, оставив в ней своего питомца. С декабря 2020 года питона подкармливали местные жители. Также граждане пытались найти владелицу змеи, но попытки не увенчались успехом", — приводит агентство сообщение управления Росприроднадзора.

Отмечается, что животное принял Ленинградский зоопарк, сейчас питон находится на карантине.